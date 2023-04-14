G7 введет санкции против российских алмазов в мае — Finance.ua

G7 введет санкции против российских алмазов в мае Сегодня 09:29 — Банковские металлы

G7 введет санкции против российских алмазов в мае

Страны G7 готовят санкции против алмазной отрасли россии, в частности, против крупнейшего добытчика «Алроса», на которого приходится около трети мирового рынка алмазного сырья.

Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

Ограничения коснутся камней весом от одного карата. Новый пакет санкций может быть принят в ходе встречи лидеров «Большой семерки» 19-21 мая в Японии перед ювелирной выставкой в Лас-Вегасе в июне.

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«Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных бриллиантов. Однако мы не не знаем, в какой форме будут введены санкции. Это повлияет на занятость рабочих алмазной отрасли в Сурате, а также в Саураштре, Амреле и Бхавнагари (Индия. — Ред.)», — сказал председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випул Шах.

Издание отмечает, что сейчас Индия может свободно экспортировать поступающие из россии необработанные камни в США и другие страны G7, если они проходят существенные изменения в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов.

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Напомним, что ранее ЕС и США включили в санкционные списки российскую компанию «Алроса», на которую приходится 27% мировой и 95% добычи алмазов в рф. Позже пять стран-членов ЕС предложили ввести полный запрет на импорт алмазов из россии. Однако Бельгия отклоняет такое предложение из-за риска потери 30% бизнеса.

После начала войны россия снизила экспорт алмазов на два ключевых рынка — Европу и Индию — примерно вдвое. Однако из-за роста цен на драгоценные камни стоимость импорта значительно возросла.

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УБР По материалам:

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