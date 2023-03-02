Украина требует санкций на импорт алмазов и каучука из рф — Свириденко — Finance.ua

Украина требует санкций на импорт алмазов и каучука из рф — Свириденко Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Украина требует санкций на импорт алмазов и каучука из рф — Свириденко

Украина требует ввести санкции на импорт российских алмазов и синтетического каучука, от которого российский бюджет ежегодно получает $2 млрд.

Об этом в эфире телемарафона рассказала Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр — министр экономики.

Для этого правительство страны сотрудничает на уровне G7. Другими приоритетами остаются санкционные удары по российским пропагандистам, банкам, обслуживающим ВПК рф, металлургической промышленности. Украина договаривается об ужесточении визовых ограничений для сторонников режима агрессора.

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«Наибольший эффект мы ожидаем от отражения секторальных санкций», — отметила Свириденко.

Под действие санкций подпадают сотни российских банков, тысячи денежных учреждений, кредитных организаций, страховых компаний и инвестиционных фондов, финансирующих войну.

Финансовый сектор является самым чувствительным для партнеров Украины, но очень необходим для Украины, добавила первый вице-премьер.

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«Мы используем все доступные нам инструменты для того, чтобы заблокировать российские банки и прекратить деятельность иностранных финансовых учреждений на территории россии», — подчеркнула Свириденко.

Также нужно усиливать санкционное давление на «Росатом» и атомную энергетику рф. Страна-агрессор должна потерять место глобального экспортера на мировом энергетическом рынке.

Вместе с партнерами по коалиции Украина обнаруживает обход санкций. Свириденко напомнила, что ЕС уже ввел ограничительные меры в 10 пакете санкций против третьих стран, в частности Ирана, которые позволяют россии обходить санкции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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