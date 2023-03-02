Украина требует санкций на импорт алмазов и каучука из рф — Свириденко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина требует санкций на импорт алмазов и каучука из рф — Свириденко

Казна и Политика
38
Украина требует санкций на импорт алмазов и каучука из рф — Свириденко
Украина требует санкций на импорт алмазов и каучука из рф — Свириденко
Украина требует ввести санкции на импорт российских алмазов и синтетического каучука, от которого российский бюджет ежегодно получает $2 млрд.
Об этом в эфире телемарафона рассказала Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр — министр экономики.
Для этого правительство страны сотрудничает на уровне G7. Другими приоритетами остаются санкционные удары по российским пропагандистам, банкам, обслуживающим ВПК рф, металлургической промышленности. Украина договаривается об ужесточении визовых ограничений для сторонников режима агрессора.
Читайте также
«Наибольший эффект мы ожидаем от отражения секторальных санкций», — отметила Свириденко.
Под действие санкций подпадают сотни российских банков, тысячи денежных учреждений, кредитных организаций, страховых компаний и инвестиционных фондов, финансирующих войну.
Финансовый сектор является самым чувствительным для партнеров Украины, но очень необходим для Украины, добавила первый вице-премьер.
Читайте также
«Мы используем все доступные нам инструменты для того, чтобы заблокировать российские банки и прекратить деятельность иностранных финансовых учреждений на территории россии», — подчеркнула Свириденко.
Также нужно усиливать санкционное давление на «Росатом» и атомную энергетику рф. Страна-агрессор должна потерять место глобального экспортера на мировом энергетическом рынке.
Место для вашей рекламы
Вместе с партнерами по коалиции Украина обнаруживает обход санкций. Свириденко напомнила, что ЕС уже ввел ограничительные меры в 10 пакете санкций против третьих стран, в частности Ирана, которые позволяют россии обходить санкции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.