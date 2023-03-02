США продлили до конца 2023 года ряд санкций против россии — Finance.ua

США продлили до конца 2023 года ряд санкций против россии Сегодня 10:45 — Казна и Политика

США продлили до конца 2023 года ряд санкций против россии

Президент США Джо Байден своим указом в среду продлил до конца 2023 года действие чрезвычайного положения, введенного еще в 2014 году после российской агрессии против Украины, и связанные с ним санкционные ограничения против рф.

Текст указа опубликован на сайте Белого дома.

Чрезвычайное положение в связи с ситуацией в Украине было введено еще 6 марта 2014 указом тогдашнего президента США Барака Обамы. С тех пор его действие было несколько раз расширено — в частности 21 февраля 2022, после признания россией правосубъектности террористических образований «Л/ДНР».

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Кроме того, в декабре 2014 и сентябре 2018-го президенты США ввели дополнительные санкционные меры.

«Действия и политика, о которых идет речь в этих указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение... было продлено до конца этого года», — говорится в указе Байдена.

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Напомним, 24 февраля Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций против россии в годовщину военного вторжения в Украину. Санкции введены против более 200 физических и юридических лиц, включая как российские, так и третьи страны в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, поддерживающие военные усилия россии.

Кроме того, президент США Джо Байден подписал указ о введении пошлин в размере 200% на импорт алюминия из россии, являющегося вторым в мире производителем этого металла.

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Українська правда По материалам:

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