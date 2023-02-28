В Минфине США рассказали о санкционной стратегии против рф в этом году — Finance.ua

В Минфине США рассказали о санкционной стратегии против рф в этом году
США в 2023 году будет пытаться препятствовать россии в уклонении от введенных против нее санкций.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
«Поскольку вы видели наши новые действия на прошлой неделе, мы не отдохнем, пока война не закончится», — отметила министр.
По ее словам, центральной частью стратегии США в 2023 году будет попытка воспрепятствовать россии в уклонении от введенных санкций.
«Мы улучшим координацию с нашими союзниками. Мы ориентируемся на товары двойного назначения, которые россия перерабатывает и использует для своих военных усилий. И мы повысим давление на компании и юрисдикции, которые содействуют в уклонении от санкций», — пояснила Йеллен.
По ее словам, США без колебаний используют свои органы власти для наказания субъектов, которые помогают рф уклониться от уже введенных санкций.
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