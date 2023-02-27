Подсанкционных россиян обязали сообщить о своих активах в ЕС для их блокирования — Finance.ua

Подсанкционных россиян обязали сообщить о своих активах в ЕС для их блокирования Сегодня 20:01 — Фондовый рынок

Подсанкционных россиян обязали сообщить о своих активах в ЕС для их блокирования

Европейский Совет обязал подсанкционных граждан россии уведомить о своих активах в ЕС, а также сотрудничать для их блокирования.

Об этом сообщает официальный журнальчик ЕС.

Отмечается, что Европейский Совет обязал всех лиц и организации, включенные в антироссийские санкционные списки, уведомить национальные и европейские регуляторы о своих активах в странах ЕС.

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Кроме того, россиян обязали сотрудничать с местными властями для блокирования их активов.

В постановлении Евросовета отмечается, что физические и юридические лица из санкционных списков должны обратиться в органы ЕС не позднее чем через шесть недель после введения санкций.

Невыполнение этих требований в ЕС будут рассматривать как уклонение от санкций.

Напомним, страны Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций против россии. Это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Санкции предусматривают, среди прочего, более жесткие ограничения на экспорт в россию продукции двойного назначения и технологий, целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или поставляют беспилотники, используемые Россией в войне, а также меры противодействия российской дезинформации.

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