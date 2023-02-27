Подсанкционных россиян обязали сообщить о своих активах в ЕС для их блокирования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Подсанкционных россиян обязали сообщить о своих активах в ЕС для их блокирования

Фондовый рынок
42
Подсанкционных россиян обязали сообщить о своих активах в ЕС для их блокирования
Подсанкционных россиян обязали сообщить о своих активах в ЕС для их блокирования
Европейский Совет обязал подсанкционных граждан россии уведомить о своих активах в ЕС, а также сотрудничать для их блокирования.
Об этом сообщает официальный журнальчик ЕС.
Отмечается, что Европейский Совет обязал всех лиц и организации, включенные в антироссийские санкционные списки, уведомить национальные и европейские регуляторы о своих активах в странах ЕС.
Читайте также
Кроме того, россиян обязали сотрудничать с местными властями для блокирования их активов.
В постановлении Евросовета отмечается, что физические и юридические лица из санкционных списков должны обратиться в органы ЕС не позднее чем через шесть недель после введения санкций.
Невыполнение этих требований в ЕС будут рассматривать как уклонение от санкций.
Место для вашей рекламы
Напомним, страны Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций против россии. Это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Санкции предусматривают, среди прочего, более жесткие ограничения на экспорт в россию продукции двойного назначения и технологий, целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или поставляют беспилотники, используемые Россией в войне, а также меры противодействия российской дезинформации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.