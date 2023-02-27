Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян в трех сферах — Finance.ua

Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян в трех сферах
Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения СНБО относительно санкций против россиян.
Об этом он заявил в вечернем обращении.
«Есть новые решения относительно санкций против тех, кто причастен или помогает россии вести войну и уничтожать жизнь и людей. Подписал три указа для реализации решений СНБО. Против тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей. Против тех представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в россии для войны против Украины и всех свободных людей. Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится», — заявил президент.
Позже указы были обнародованы на сайте президента.
Так, первым из них санкции введены в отношении 4 представителей сферы спорта рф:
- легкоатлетки и олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой;
- пловца, члена Международного олимпийского комитета Александра Попова;
- президента Олимпийского комитета рфВиталия Смирнова;
- президента Федерации тенниса рф, члена Международного олимпийского комитета Шамиля Тарпищева.
Другим решением санкции вводятся в отношении 109 физических и 7 юридических лиц россии.
Среди юридических лиц — благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Гольфстрим», общественное движение «Народный фронт „За россию“», «российская гуманитарная миссия», ОО «российский красный крест», некоммерческая организация «Дом для мамы» и т.д.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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