Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян в трех сферах — Finance.ua

Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян в трех сферах Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян в трех сферах

Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения СНБО относительно санкций против россиян.

Об этом он заявил в вечернем обращении

«Есть новые решения относительно санкций против тех, кто причастен или помогает россии вести войну и уничтожать жизнь и людей. Подписал три указа для реализации решений СНБО. Против тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей. Против тех представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в россии для войны против Украины и всех свободных людей. Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится», — заявил президент.

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Позже указы были обнародованы на сайте президента.

Так, первым из них санкции введены в отношении 4 представителей сферы спорта рф:

легкоатлетки и олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой;

пловца, члена Международного олимпийского комитета Александра Попова;

президента Олимпийского комитета рфВиталия Смирнова;

президента Федерации тенниса рф, члена Международного олимпийского комитета Шамиля Тарпищева.

Среди юридических лиц — благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Гольфстрим», общественное движение «Народный фронт „За россию“», «российская гуманитарная миссия», ОО «российский красный крест», некоммерческая организация «Дом для мамы» и т.д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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