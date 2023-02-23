Рада утвердила решение СНБО о санкциях против российских банков — Finance.ua

Рада утвердила решение СНБО о санкциях против российских банков Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Рада утвердила решение СНБО о санкциях против российских банков

Верховная Рада утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 февраля «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к финансовым учреждениям российской федерации», введенное в действие указом Президента.

Об этом народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме

По его словам, соответствующее постановление № 9045, внесенное на рассмотрение Президентом Украины Владимиром Зеленским, поддержали 325 парламентариев.

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Согласно решению СНБО, текст которого добавлен в постановление, применяются санкции сроком на 50 лет ко всем банкам, зарегистрированным или находящимся в россии, в том числе центральному банку рф, а также ко всем российским небанковским кредитным организациям, операторам платежных систем, профессиональным участникам фондового рынка, страховым компаниям, инвестиционным фондам и другим денежным учреждениям.

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Среди прочего санкции предусматривают остановку операций с активами, принадлежащими финансовым учреждениям российской федерации, запрет на установление или поддержание деловых отношений с этими организациями, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений россии, запрет на зачисление средств на счета клиентов — физических/юридических лиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных финансовыми учреждениями рф.

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Кроме того, предполагается, что Национальный банк Украины должен аннулировать регистрацию и запретить осуществление регистрации международной платежной системы и участника международной платежной системы, оператором которой является финансовое учреждение российской федерации, а также участника — финучреждения рф международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

Физическим и юридическим лицам запрещается проводить операции, приводящие к нарушению, избеганию указанных ограничений.

Кабинету Министров Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Национальному банку Украины и другим государственным органам в соответствии с компетенцией поручается обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

В свою очередь Министерству иностранных дел Украины поручается проинформировать о введенных ограничениях компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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