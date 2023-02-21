Шмыгаль обсудил с Байденом санкции против ядерной отрасли россии — Finance.ua
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Шмыгаль обсудил с Байденом санкции против ядерной отрасли россии

Казна и Политика
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Шмыгаль обсудил с Байденом санкции против ядерной отрасли россии
Шмыгаль обсудил с Байденом санкции против ядерной отрасли россии
Во время визита президента США Джо Байдена в Киев премьер-министр Денис Шмыгаль поднял вопрос о санкциях против ядерной отрасли россии, которая является кошельком для продолжения войны.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.
Как объяснил Шмыгаль, помимо помощи экономике Украины, сегодня важно продолжать давить на экономику россии, в связи с чем очередным пунктом вчерашних переговоров с Байденом были антироссийские санкции.
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«Сейчас для нас важно, чтобы ядерная отрасль россии и государственная компания „Росатом“ перестали быть кошельком для продолжения этой войны. Поэтому мы подчеркиваем важность введения санкций против ядерной отрасли россии. Поэтому ожидаем новых санкций в этом направлении — как от Соединенных Штатов, так и от Европейского Союза», — добавил премьер-министр.
Напомним, Совет ЕС решил продлить введенные в результате войны в Украине санкции в отношении россии до 24 февраля следующего года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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