Шмыгаль обсудил с Байденом санкции против ядерной отрасли россии — Finance.ua

Шмыгаль обсудил с Байденом санкции против ядерной отрасли россии
Во время визита президента США Джо Байдена в Киев премьер-министр Денис Шмыгаль поднял вопрос о санкциях против ядерной отрасли россии, которая является кошельком для продолжения войны.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.
Как объяснил Шмыгаль, помимо помощи экономике Украины, сегодня важно продолжать давить на экономику россии, в связи с чем очередным пунктом вчерашних переговоров с Байденом были антироссийские санкции.
«Сейчас для нас важно, чтобы ядерная отрасль россии и государственная компания „Росатом“ перестали быть кошельком для продолжения этой войны. Поэтому мы подчеркиваем важность введения санкций против ядерной отрасли россии. Поэтому ожидаем новых санкций в этом направлении — как от Соединенных Штатов, так и от Европейского Союза», — добавил премьер-министр.
Напомним, Совет ЕС решил продлить введенные в результате войны в Украине санкции в отношении россии до 24 февраля следующего года.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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