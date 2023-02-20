Фронт, энергетика, формула мира: У Байдена раскрыли детали переговоров с Зеленским — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фронт, энергетика, формула мира: У Байдена раскрыли детали переговоров с Зеленским

Казна и Политика
0
Фронт, энергетика, формула мира: У Байдена раскрыли детали переговоров с Зеленским
Фронт, энергетика, формула мира: У Байдена раскрыли детали переговоров с Зеленским, Фото: president.gov.ua
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о деталях разговора Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
Об этом сообщило издание The Guardian.
«Они говорили о ближайших месяцах с точки зрения поля боя, о том, что нужно Украине, о возможностях для достижения успеха на поле боя. Они говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, гуманитарных потребностях, а также о политической стороне дела, в частности, о предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, а также об украинской формуле мира и усилиях Украины, направленных на то, чтобы заручиться международной поддержкой справедливого, устойчивого и длительного мира, построенного на принципах Устава ООН, главными из которых является суверенитет и территориальная целостность», — заявил Салливан.
Место для вашей рекламы
На вопрос о том, говорили ли Байден и Зеленский о конкретных системах вооружений, в частности, истребителях F-16, которые могут быть предоставлены Украине, Салливан ответил нечетко.
«Я думаю, что оба президента изложили свои взгляды на ряд различных возможностей, которые обсуждались в прессе, как недавно, так и в течение нескольких месяцев, и я на этом остановлюсь», — сказал он.
Напомним, Байден в пятницу решил совершить рискованный визит в Киев после того, как получил брифинг в Овальном кабинете от ведущих членов своей команды по национальной безопасности.
В ходе визита он анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против россии за агрессию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.