Байден під час візиту до Києва оголосив про допомогу Україні на пів мільярда доларів — Finance.ua
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Байден під час візиту до Києва оголосив про допомогу Україні на пів мільярда доларів

Казна та Політика
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Байден під час візиту до Києва оголосив про допомогу Україні на пів мільярда доларів
Байден під час візиту до Києва оголосив про допомогу Україні на пів мільярда доларів
Президент США Джо Байден оголосив про додаткову допомогу Україні обсягом пів мільярда доларів під час неоголошеного візиту до України у понеділок.
Байден у спільному виступі з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що пакет включатиме більше військової техніки, зокрема артилерійські боєприпаси, більше «javelin» та гаубиць.
Зеленський сказав, що він і Байден говорили про «зброю великої дальності і про ту зброю, яка все ще може поставлятися в Україну, навіть якщо раніше вона не постачалася».
У своєму виступі Байден розповів про стійкість українського опору. «Через рік стоїть Київ. Україна стоїть. Демократія стоїть», — сказав Байден.

Довідка Finance.ua:

  • 20 лютого президент США Джо Байден прибув до Києва. Його візит не був оголошеним, і це його перша поїздка в країну після початку вторгнення рф майже рік тому;
  • «У той час як ми наближаємося до річниці жорстокого вторгнення росії в Україну, я сьогодні перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України. Коли путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна — слабка, а Захід — розділений. Він думав, що зможе подолати нас. Але він глибоко помилявся», — йдеться в повідомленні Байдена у Твіттері;
  • це перший візит президента США до України від початку повномасштабного російського вторгнення і друга зустріч між двома президентами з середини грудня, коли Зеленський їздив до Вашингтона, щоб забезпечити подальшу підтримку Сполучених Штатів на тлі повномасштабного вторгнення росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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