ЕС на год продлил санкции против рф — Finance.ua

ЕС на год продлил санкции против рф Сегодня 10:32 — Казна и Политика

ЕС на год продлил санкции против рф

Совет ЕС решил продлить введенные из-за войны в Украине санкции в отношении россии до 24 февраля следующего года.

Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале Евросоюза во вторник.

«Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации политики непризнания относительно незаконной российской аннексии», — говорится в документе.

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«Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий российской федерацией как нарушение международного права. Ввиду продолжающихся незаконных действий российской федерации против Украины ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», — отмечается в решении.

Решение вступит в силу 22 февраля и касается санкций, введенных 23 февраля 2022 года «в ответ на незаконное признание, оккупацию или аннексию российской федерацией некоторых районов Украины, не контролируемых правительством».

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6 октября 2022 г. эти санкции были расширены в ответ на признание россией оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины и введение российских вооруженных сил в эти районы.

Напомним, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что десятый пакет санкций против россии будет принят к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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