ЕС на год продлил санкции против рф — Finance.ua

ЕС на год продлил санкции против рф
Совет ЕС решил продлить введенные из-за войны в Украине санкции в отношении россии до 24 февраля следующего года.
Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале Евросоюза во вторник.
«Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации политики непризнания относительно незаконной российской аннексии», — говорится в документе.
«Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий российской федерацией как нарушение международного права. Ввиду продолжающихся незаконных действий российской федерации против Украины ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», — отмечается в решении.
Решение вступит в силу 22 февраля и касается санкций, введенных 23 февраля 2022 года «в ответ на незаконное признание, оккупацию или аннексию российской федерацией некоторых районов Украины, не контролируемых правительством».
6 октября 2022 г. эти санкции были расширены в ответ на признание россией оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины и введение российских вооруженных сил в эти районы.
Напомним, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что десятый пакет санкций против россии будет принят к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
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