Новые санкции США против рф будут против оборонного и финансового секторов — Finance.ua
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Новые санкции США против рф будут против оборонного и финансового секторов

Фондовый рынок
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Новые санкции США против рф будут против оборонного и финансового секторов
Новые санкции США против рф будут против оборонного и финансового секторов
Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против рф, который, как ожидается, объявят накануне годовщины российского вторжения в Украину. Ограничения будут направлены против оборонного и энергетического секторов, финансовых учреждений и ряда лиц.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
США и союзники сосредоточятся на борьбе с обходом санкционного режима с использованием третьих стран. Белый дом пока не комментировал сообщение.
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Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявляла, что США вместе с партнерами в «Большой семерке» (G7) готовят новый масштабный пакет санкций против рф. По ее словам, эти санкции расширят и углубят введенные ранее ограничения в определенных категориях, связанных, в частности, с ограничением потока технологий и оборудованием для российской оборонной промышленности.
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Напомним, США вместе с партнерами в G7 готовят новый масштабный пакет санкций против рф, который планируют объявить к годовщине вторжения рф в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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