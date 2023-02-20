Зеленский ввел в действие санкции в отношении 333 россиян и Московской биржи — Finance.ua

Зеленский ввел в действие санкции в отношении 333 россиян и Московской биржи
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 333 граждан россии и Московской биржи.
Об этом сообщил сайт президента.
В решении СНБО от 19 февраля отмечается, что предложения по применению санкций были внесены СБУ и Нацбанком.
В опубликованном перечне значатся 333 физических лица, связанных с банковским сектором рф, и одно юридическое — публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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