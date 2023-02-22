В ЕС предлагают механизм наказания за обход санкций против россии — Finance.ua

В ЕС предлагают механизм наказания за обход санкций против россии Сегодня 12:21 — Мир

В ЕС предлагают механизм наказания за обход санкций против россии

Ряд стран-членов призвали Европейский Союз заблокировать компаниям и третьим странам возможность обходить санкции против россии, используя торговлю и доступ к единому европейскому рынку как рычаг влияния.

Об этом сообщает Reuters.

С такой инициативой выступили Бельгия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Испания и Нидерланды. Документ подготовлен для переговоров послов ЕС, которые обсуждают свой 10 пакет санкций против россии в связи с ее вторжением в Украину.

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«Тактика обхода и закупочные усилия россиян становятся все более частыми и изобретательными. Этими усилиями россия пытается продолжать снабжать свою военную промышленность и свои стратегические отрасли, которые финансируют войну необходимыми компонентами, несмотря на наши санкции», — говорится в документе.

Поэтому 12 стран заявили, что ЕС в целом должен срочно принять меры по прекращению обхода санкций, расширив сотрудничество таможни, налоговых органов и прокуратуры, разведывательного сообщества, а также научно-исследовательских институтов и статистических агентств на уровне ЕС.

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«Мы должны дать сильный сигнал лицам и организациям в третьих странах. Предоставление материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базы россии будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС», — говорится в документе.

Как отметили в Еврокомиссии, десятый пакет санкций против россии будет касаться банковского сектора, доступа к технологиям двойного назначения и передовым технологиям. Также предлагается ввести санкции против почти 100 дополнительных физических и юридических лиц, ответственных за военную деятельность, политические решения, пропаганду и дезинформацию.

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