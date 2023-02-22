Страны Балтии и Польша предлагают упростить введение санкций против родственников олигархов — Finance.ua

Страны Балтии и Польша предлагают упростить введение санкций против родственников олигархов Сегодня 10:34

Страны Балтии и Польша хотят облегчить введение санкций против членов семей и окружения богатейших людей россии, но сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Согласно действующим правилам, ЕС может заморозить активы и наложить визовые запреты на «ведущих бизнесменов, работающих в россии».

Литва, Латвия, Эстония и Польша предлагают расширить это определение, включив в него «их ближайших родственников или других получающих выгоду от них физических лиц».

ЕС ввел санкции против более 1400 человек в связи с действиями россии в Украине, многие из которых являются российскими олигархами. Еще 96 человек могут быть добавлены в следующий пакет санкций ЕС, свидетельствуют проекты документов, с которыми ознакомилось издание.

Включение членов семей олигархов и других связанных с олигархами лиц позволило наложить санкции на тысячи людей без необходимости доказывать, что они непосредственно причастны к войне в Украине или действуют в экономических интересах российского государства.

Это могло бы, например, относиться к бывшей жене президента россии Людмиле Очеретной, дочери которой попали под санкции, но не она сама, и других членов окружения олигархов или политиков.

По словам одного из дипломатов, хотя некоторые страны сомневались, эксперты по правовым вопросам над этим работают.

Економічна Правда По материалам:

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