Страны Балтии и Польша предлагают упростить введение санкций против родственников олигархов — Finance.ua
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Страны Балтии и Польша предлагают упростить введение санкций против родственников олигархов

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Страны Балтии и Польша хотят облегчить введение санкций против членов семей и окружения богатейших людей россии, но сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии.
Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.
Согласно действующим правилам, ЕС может заморозить активы и наложить визовые запреты на «ведущих бизнесменов, работающих в россии».
Литва, Латвия, Эстония и Польша предлагают расширить это определение, включив в него «их ближайших родственников или других получающих выгоду от них физических лиц».
ЕС ввел санкции против более 1400 человек в связи с действиями россии в Украине, многие из которых являются российскими олигархами. Еще 96 человек могут быть добавлены в следующий пакет санкций ЕС, свидетельствуют проекты документов, с которыми ознакомилось издание.
Включение членов семей олигархов и других связанных с олигархами лиц позволило наложить санкции на тысячи людей без необходимости доказывать, что они непосредственно причастны к войне в Украине или действуют в экономических интересах российского государства.
Это могло бы, например, относиться к бывшей жене президента россии Людмиле Очеретной, дочери которой попали под санкции, но не она сама, и других членов окружения олигархов или политиков.
По словам одного из дипломатов, хотя некоторые страны сомневались, эксперты по правовым вопросам над этим работают.
По материалам:
Економічна Правда
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