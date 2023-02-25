ЄС схвалив десятий пакет санкцій проти росії — Finance.ua

ЄС схвалив десятий пакет санкцій проти росії Сьогодні 11:04 — Казна та Політика

ЄС схвалив десятий пакет санкцій проти росії

Країни Європейського Союзу погодили десятий пакет санкцій проти росії. Це сталось рівно через рік із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомило шведське головування в Раді ЄС.

Санкції передбачають, серед іншого, жорсткіші обмеження на експорт до росії продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, що використовуються росією у війні, а також заходи протидії російської дезінформації.

«Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — підкреслили у шведському головуванні в ЄС.

Відомо, що схвалення санкційного пакета постійно відкладалось через позицію Польщі, яка вимагала посилення санкцій щодо торгівлі каучуком із росією. Тепер санкційний пакет має бути схваленим письмовою процедурою Радою ЄС, і він набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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