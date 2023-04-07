российский «Альфа-Банк» получил рекордные убытки в прошлом году из-за санкций, — Reuters — Finance.ua
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российский «Альфа-Банк» получил рекордные убытки в прошлом году из-за санкций, — Reuters

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российский «Альфа-банк» получил рекордные убытки в размере 1,44 млрд долларов в прошлом году. Причиной этому стали санкции в отношении финансовой системы рф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Центральный банк россии заявил, что две из 13 официальных «системно значимых кредитных организаций» получили убытки в 2022 году.
Reuters отметил, что речь идет о государственном банке ВТБ, который в среду заявил, что рассчитывает оправиться с рекордной прибылью в 2023 году после нанесенных санкциями убытков в размере 7,7 млрд долларов в прошлом году, а отчет «Альфа-банка» подтверждает, что это был другой банк.
«Альфа-Банк» получил чистую прибыль в размере 1,6 млрд долларов в 2021 году, что стало рекордным годом для прибыли российского банковского сектора. Попавшие под санкции российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен ведут переговоры о продаже своей доли в «Альфа-банке» своему давнему деловому партнеру и его соучредителю Андрею Косогову.
Крупнейший частный банк в россии занимает четвертое место по размеру активов. По итогам 2021 года количество частных клиентов возросло до 22 млн. Количество корпоративных клиентов превысило 1 млн. В розничном сегменте банк занимает третье место с долей более 5%.
По материалам:
РБК-Україна
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