Крупнейший банк россии заявил о беспрецедентном убытке из-за санкций — Finance.ua

Крупнейший банк россии заявил о беспрецедентном убытке из-за санкций Сегодня 12:24 — Фондовый рынок

Крупнейший банк россии заявил о беспрецедентном убытке из-за санкций

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением в Украину, ВТБ, крупнейший российский банк, получил чистый убыток в размере $9,57 млрд.

данный убыток — рекордный за всю историю банка. ВТБ получил чистый убыток в размере почти 760 млрд рублей (около $9,57 млрд) по стандартам отчетности агрессора. Как сообщает РБК ВТБ получил чистый убыток в размере почти 760 млрд рублей (около $9,57 млрд) по стандартам отчетности агрессора.

По международным стандартам убыток банка достиг 612,6 млрд руб. Потери банка стали рекордными за всю историю. При этом, в 2021 году российский банк получил 186,3 млрд руб. прибыли.

В банке главными причинами убытка назвали санкции, резервы, валютный курс и риск по процентам.

Сразу же после вторжения россии в Украину ВТБ, попавший под санкции, поднял ставки по ипотеке. Уже с 28 февраля 2022 года россияне оплачивали войну в Украине из своего кармана.

27 июня 2022 года впервые за сто лет россия объявила дефолт по суверенному долгу.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.