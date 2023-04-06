Крупнейший банк россии заявил о беспрецедентном убытке из-за санкций — Finance.ua
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Крупнейший банк россии заявил о беспрецедентном убытке из-за санкций

Фондовый рынок
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Крупнейший банк россии заявил о беспрецедентном убытке из-за санкций
Крупнейший банк россии заявил о беспрецедентном убытке из-за санкций
На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением в Украину, ВТБ, крупнейший российский банк, получил чистый убыток в размере $9,57 млрд.
Как сообщает РБК, данный убыток — рекордный за всю историю банка. ВТБ получил чистый убыток в размере почти 760 млрд рублей (около $9,57 млрд) по стандартам отчетности агрессора.
По международным стандартам убыток банка достиг 612,6 млрд руб. Потери банка стали рекордными за всю историю. При этом, в 2021 году российский банк получил 186,3 млрд руб. прибыли.
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В банке главными причинами убытка назвали санкции, резервы, валютный курс и риск по процентам.
Сразу же после вторжения россии в Украину ВТБ, попавший под санкции, поднял ставки по ипотеке. Уже с 28 февраля 2022 года россияне оплачивали войну в Украине из своего кармана.
27 июня 2022 года впервые за сто лет россия объявила дефолт по суверенному долгу.
По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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