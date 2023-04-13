ЕС ввел санкции против ЧВК «Вагнера» — Finance.ua
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ЕС ввел санкции против ЧВК «Вагнера»

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В четверг, 13 апреля, Европейский союз ввел санкции против ЧВК «Вагнера».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
«ЧВК „Вагнера“ возглавил нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне россии против Украины. Таким образом, Группа „Вагнера“ несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в документе.
Кроме этого, в список санкций попала компания РИА ФАН, принадлежащая владельцу ЧВК Евгению Пригожину.
«РИА ФАН входит в состав медиагруппы „Патриот“, российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне россии против Украины», — говорится в документе.
Напомним, вчера США объявили о санкциях против рф, в список которых попали «Юнармия» и вице-премьер россии Марат Хуснуллин.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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