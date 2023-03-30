Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций Евросоюза против россии — Finance.ua
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Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций Евросоюза против россии

Мир
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Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций Евросоюза против россии
Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций Евросоюза против россии
Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций ЕС против россии.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
«Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций ЕС с 29 марта», — отметил он.
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Напомним, 25 февраля Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций против россии. В этом пакете есть новые санкции против предприятий военной промышленности и финансового сектора и против пропагандистов рф. В частности, предусмотрены новые значительные ограничения на импорт/экспорт и запрещение российских пропагандистских СМИ.
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Ограничительные меры введены против 121 физического и юридического лица. Санкции направлены, в частности, на тех, кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление не менее шести тысяч украинских детей.
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После вторжения рф в Украину Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям. В стране стали замораживать российские активы. Но 15 февраля правительство страны сообщило, что не может их конфисковать, поскольку это запрещает конституция.
Швейцария оказала Киеву гуманитарную помощь, но отказалась снабжать оружием и запретила другим странам передавать ВСУ оружие швейцарского производства. 12 марта президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что швейцарское оружие не должно попасть в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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