Украинских беженцев в Швейцарии обязали продать свои автомобили для получения соцвыплат — Finance.ua

Украинских беженцев в Швейцарии обязали продать свои автомобили для получения соцвыплат Сегодня 02:46 — Личные финансы

Украинских беженцев в Швейцарии обязали продать свои автомобили для получения соцвыплат

В Швейцарии изменили условия получения социальных выплат для украинских беженцев.

Об этом рассказали на сайте 20min.ch.

Украинским беженцам придется продать свои автомобили, если они хотят получать социальную помощь. Это правило начинает действовать спустя год после прибытия в Швейцарию.

Помимо этого, власти будут учитывать и другие активы беженцев — драгоценности и наличные деньги. Это касается и граждан Украины со статусом защиты S.

Власти Швейцарии недовольны тем, что стоимость некоторых автомобилей превышает норму активов для соответствующего размера домохозяйства. Именно поэтому выплаты социальной помощи не являются целесообразными.

Исключение могут быть применены в тех случаях, когда беженец зависит от автомобиля по профессиональным причинам или по состоянию здоровья.

Если активы превышают 4 000 франков на человека или 10 000 франков на семью, тогда их придется продать. В противном случае выплаты таким лицам не положены.

В Люцерне из 141 украинца, у которых есть авто, 132 человека получают социальную помощь. Чиновники отметили, что большинство зарегистрированных автомобилей превышает норму активов.

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Фокус По материалам:

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