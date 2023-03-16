Украинских беженцев в Швейцарии обязали продать свои автомобили для получения соцвыплат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинских беженцев в Швейцарии обязали продать свои автомобили для получения соцвыплат

Личные финансы
14
Украинских беженцев в Швейцарии обязали продать свои автомобили для получения соцвыплат
Украинских беженцев в Швейцарии обязали продать свои автомобили для получения соцвыплат
В Швейцарии изменили условия получения социальных выплат для украинских беженцев.
Об этом рассказали на сайте 20min.ch.
Украинским беженцам придется продать свои автомобили, если они хотят получать социальную помощь. Это правило начинает действовать спустя год после прибытия в Швейцарию.
Помимо этого, власти будут учитывать и другие активы беженцев — драгоценности и наличные деньги. Это касается и граждан Украины со статусом защиты S.
Власти Швейцарии недовольны тем, что стоимость некоторых автомобилей превышает норму активов для соответствующего размера домохозяйства. Именно поэтому выплаты социальной помощи не являются целесообразными.
Исключение могут быть применены в тех случаях, когда беженец зависит от автомобиля по профессиональным причинам или по состоянию здоровья.
Если активы превышают 4 000 франков на человека или 10 000 франков на семью, тогда их придется продать. В противном случае выплаты таким лицам не положены.
В Люцерне из 141 украинца, у которых есть авто, 132 человека получают социальную помощь. Чиновники отметили, что большинство зарегистрированных автомобилей превышает норму активов.
Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем не только в Украине, но и за границей, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробьете колесо. Карта станет вашей поддержкой в пути 24/7.

Заказать поддержку Finance.ua Assistance 🚗

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.