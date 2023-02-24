Где украинцам искать работу в Швейцарии — Finance.ua

Где украинцам искать работу в Швейцарии
Как только украинцы получают вид на жительство в Швейцарии, им разрешено начать работать в Швейцарии (как наемный или самозанятый работник).
Для поиска работы можно зарегистрироваться в государственной службе занятости сразу, как только получите статус S, пишет uamedia.eu.
Украинцы могут и самостоятельно искать работу, выбирая расположение, уровень владения языками, направление.
Сайты для поиска работы:
- https://eu.experteer.com;
- https://www.jobup.ch/ru/;
- https://swissdevjobs.ch/;
- https://job-room.ch/;
- https://www.jobs.ch/ru/;
- https://www.jobscout24.ch/ru/;
- https://ch.indeed.com/;
- https://glassdoor.com/;
- https://helpukrainians.jooble.org;
- https://adeccojobsforukraine.com;
- https://jobscan.com;
- https://dynaskills-dynajobs.com/.
Карьера в гостиничном направлении/обслуживание/клиентский сервис: https://hotelcareer.ch.
Предложения для нянь/ухода за людьми: https://batmaid.ch.
Также в Швейцарии есть ряд сайтов/приложений/рекрутинговых компаний, специализирующихся на поиске персонала на временную работу. Такая работа зачастую не требует особых навыков.
Вот перечень:
Многие из них могут пользоваться только после загрузки приложения/регистрации на сайте. Далее уже нужно настроить все фильтры под ваш опыт.
Если вы планируете ехать за границу на собственном авто, не забудьте о Зеленой карте. Полис работает как автогражданка, только за границей. Зеленая карта покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:
Оформить Зеленую карту 🚗
Поделиться новостью