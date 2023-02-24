Где украинцам искать работу в Швейцарии — Finance.ua

Где украинцам искать работу в Швейцарии Сегодня 19:03 — Личные финансы

Где украинцам искать работу в Швейцарии

Как только украинцы получают вид на жительство в Швейцарии, им разрешено начать работать в Швейцарии (как наемный или самозанятый работник).

Для поиска работы можно зарегистрироваться в государственной службе занятости сразу, как только получите статус S, пишет uamedia.eu.

Украинцы могут и самостоятельно искать работу, выбирая расположение, уровень владения языками, направление.

Сайты для поиска работы:

Карьера в гостиничном направлении/обслуживание/клиентский сервис: https://hotelcareer.ch

Предложения для нянь/ухода за людьми: https://batmaid.ch

Также в Швейцарии есть ряд сайтов/приложений/рекрутинговых компаний, специализирующихся на поиске персонала на временную работу. Такая работа зачастую не требует особых навыков.

Вот перечень:

Многие из них могут пользоваться только после загрузки приложения/регистрации на сайте. Далее уже нужно настроить все фильтры под ваш опыт.

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uamedia По материалам:

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