Где украинцам искать работу в Швейцарии — Finance.ua
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Где украинцам искать работу в Швейцарии

Личные финансы
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Где украинцам искать работу в Швейцарии
Где украинцам искать работу в Швейцарии
Как только украинцы получают вид на жительство в Швейцарии, им разрешено начать работать в Швейцарии (как наемный или самозанятый работник).
Для поиска работы можно зарегистрироваться в государственной службе занятости сразу, как только получите статус S, пишет uamedia.eu.
Украинцы могут и самостоятельно искать работу, выбирая расположение, уровень владения языками, направление.
Сайты для поиска работы:
Карьера в гостиничном направлении/обслуживание/клиентский сервис: https://hotelcareer.ch.
Предложения для нянь/ухода за людьми: https://batmaid.ch.
Также в Швейцарии есть ряд сайтов/приложений/рекрутинговых компаний, специализирующихся на поиске персонала на временную работу. Такая работа зачастую не требует особых навыков.
Вот перечень:
Многие из них могут пользоваться только после загрузки приложения/регистрации на сайте. Далее уже нужно настроить все фильтры под ваш опыт.
Если вы планируете ехать за границу на собственном авто, не забудьте о Зеленой карте. Полис работает как автогражданка, только за границей. Зеленая карта покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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По материалам:
uamedia
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