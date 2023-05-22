Австралия вводит новые санкции против россии — Finance.ua

Австралия вводит новые санкции против россии Сегодня 09:27 — Мир

Австралия вводит новые санкции против россии

Австралия объявила о новых финансовых санкциях и запрете на экспорт в россию, сказано в совместном пресс-релизе премьер-министра Энтони Альбанезе и министра иностранных дел Пенни Вонг.

Санкции коснутся 21 организации, включая дочерние предприятия государственной энергетической компании «Росатом» и крупнейшие российские нефтяные и золотодобывающие компании.

Согласно сообщению, мишенями также стали оборонные организации, поддерживающие войну россии в Украине, и пять российских банков, а также три физических лица.

Между тем Австралия также запретит экспорт всего оборудования и связанных с ним частей в россию и временно находящиеся под контролем москвы районы.

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Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что санкции нацелены на сектора, имеющие экономическое и стратегическое значение для россии.

«Мы продолжим работать с G7 и международными партнерами, чтобы устранить глобальные последствия российского вторжения», — говорится в сообщении Альбанезе.

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УНН По материалам:

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