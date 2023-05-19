Великобритания объявила санкции против рф: это компании из орбиты "Росатома" и оккупационный "директор" ЗАЭС Сегодня 11:34

Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о новых санкциях против россии: в частности, попадут компании, близкие к «Росатому», а также причастные к хищению украинского зерна физические и юридические лица.

Об этом сообщается на сайте правительства Британии.

Санкции были наложены на 86 человек и организаций, связанных с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами рф.

В частности, санкции против энергетического сектора агрессора включают ограничения против 9 организаций, связанных с российской государственной ядерной компанией «Росатом»:

«УМАТЕКС», производящий для «Росатома» композитные материалы, которые могут быть использованы в военных целях

«ТРИНИТИ», чьи исследования и разработки в области лазерной физики напрямую финансируются за счет государственного оборонного заказа рф. Эти лазеры были установлены на танковом шасси с целью ослепления оптики самолетов и выведения из строя высокоточного оружия.

В список также попал оккупационный «директор» Запорожской АЭС Олег Романенко, находившийся в сговоре с российским правительством; эксплуатирующая организация ЗАЭС, 13 членов совета директоров «Газпром-нефти» и 5 членов совета директоров «Транснефти».

Санкции также касаются транспортной сферы, а именно — 24-х причастных к хищению украинского зерна организаций и лиц: Pawell Shipping Co LLP, «Государственная зерновая корпорация» (ГОК) и ее директор Никита Бусел, связанные с систематическим хищением украинского зерна. Зерно и прочее продовольствие были похищены оккупантами на временно оккупированных территориях Украины и экспортированы под маркировкой «российские товары».

Также под санкциями — шесть крупных российских судоходных компаний, помогающих рф обходить санкции, в том числе — Sun Ship Management, связанная с «Совкомфлотом», крупнейшей государственной судоходной компанией россии.

Что касается дальнейших санкций на военный комплекс, в список добавили 20 руководителей оборонных ведомств — это лица и организации, которые оснащают российские вооруженные силы, в частности, ППК «Вагнера». Среди попавших под санкции — Алан Лушинков и Владимир Лепин, являющиеся директорами АО «Концерн «Калашников», производящей 95% всего огнестрельного оружия в рф.

Также под новыми санкциями на ВПК — АО «БМЗ», производящее противопехотные и противотанковые мины, и АО «Мотовилихинское», «дочка» российского оборонного конгломерата «Ростех», производящее гаубицы. Продукция этих компаний используется российскими вооруженными силами против Украины.

Что касается металлургии, под санкции попал Игорь Алтушкин, олигарх-миллиардер, владеющий Российской медной компанией. Будучи третьим по величине производителем меди в россии, Алтушкин и его бизнес продолжают играть ключевую роль в стратегическом секторе.

Также подверглись санкции 8 других компаний, связанных с производством металлов в россии, а вместе с этим Британия объявила эмбарго на российские металлы, включая алюминий, никель и медь.

Напоследок санкции касаются финансовой сферы. Пять финансовых учреждений попали под санкции, в частности — действующее по поручению российского правительства АО «Дом рф» и «Металлургический инвестиционный банк», который поддерживает российский промышленный экспорт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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