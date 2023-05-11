Япония выделит миллиард долларов странам-соседям Украины для помощи беженцам — Finance.ua
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Япония выделит миллиард долларов странам-соседям Украины для помощи беженцам

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Япония выделит миллиард долларов странам-соседям Украины для помощи беженцам
Япония выделит миллиард долларов странам-соседям Украины для помощи беженцам
Япония сегодня обнародует план в 1 млрд долларов, направленный на помощь странам-соседям Украины в приеме беженцев.
Об этом заявил министр финансов Сюничи Судзуки, сообщает Sky News.
Финансирование будет предоставляться через государственный Японский банк международного сотрудничества (JBIC), который обычно предоставляет помощь в форме кредитования, гарантий и инвестиций в акционерный капитал.
Судзуки сделал это заявление по прибытии в Ниигату, севернее Токио, чтобы возглавить трехдневную встречу финансовых лидеров развитых стран «Большой семерки» (G7).
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В повестке «Большой семерки» стоит вопрос, как реагировать на попытки россии уклониться от санкций. Судзуки сказал, что будут предприняты «необходимые действия», чтобы подорвать способность россии продолжать войну. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече, в которой примет участие министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает Kyodo News.
Ожидается, что «Большая семерка» — Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония и США, а также Европейский Союз, отметят необходимость продолжать истощать военный бюджет Москвы с помощью санкций, в том числе ограничения цен на российскую нефть.
Напомним, Национальный банк Украины ожидает, что количество находящихся за рубежом украинцев в первом квартале 2023 года будет составлять 9 млн человек. Возвращение может начаться не ранее следующего года.
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По материалам:
РБК-Україна
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