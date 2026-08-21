Курс валют сейчас! Реальный прогноз доллара и евро на конец августа. Слушайте прогноз банкира

Конец августа может прибавить активности валютному рынку. Спрос на доллары и евро со стороны бизнеса будет расти из-за подготовки к осенне-зимнему сезону, но это еще не означает резкого скачка курса. В то же время, есть факторы, которые могут повлиять на цены товаров и валютный рынок уже осенью.
О том, кто сейчас формирует спрос на валюту, что сдерживает падение гривны и чего ждать от курса в ближайшее время, рассказал банкир Глобус Банка Тарас Лесовой в новом видео для Finance.ua.
Бизнес начинает активнее покупать валюту
В конце августа спрос на валюту может возрасти из-за вполне реальных потребностей экономики, а не из-за панических настроений.
Компании готовятся к осенне-зимнему сезону, поэтому увеличивают закупки горючего, энергоресурсов и другой импортной продукции. Для таких операций бизнесу нужна иностранная валюта, поэтому активность крупных импортеров на межбанковском рынке с 24 по 30 августа может усилиться.
Еще один фактор — учетная ставка НБУ, которая сейчас составляет 15,5%. Высокая доходность гривневых инструментов может удерживать спрос населения на иностранную валюту.
Проще говоря, если гривневые депозиты и другие инструменты дают привлекательный доход, части украинцев нет смысла спешить переводить все сбережения в доллары или евро.
Самый большой риск для цен — война
Впрочем, главная неопределенность для экономики в конце лета связана не только с валютным рынком.
Удары по складам, АЗС, производственным предприятиям и другой инфраструктуре создают дополнительные проблемы для бизнеса. Компаниям приходится менять логистику, искать новые места для хранения товаров, ремонтировать поврежденное оборудование и тратить больше средств на поддержку работы. В итоге часть этих издержек может перейти в цены для потребителей.
По прогнозу Тараса Лесового, по отдельным категориям товаров потенциальное удорожание может составить 5−7%. В то же время, резкого одновременного повышения цен на весь ассортимент не ожидается.
Бизнес, скорее всего, будет пересматривать цены постепенно, поэтому основной эффект может стать заметнее уже осенью.