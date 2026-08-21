Курс валют сейчас! Реальный прогноз доллара и евро на конец августа. Слушайте прогноз банкира Сегодня 14:48 — Валюта

Курс валют сейчас! Реальный прогноз доллара и евро на конец августа. Слушайте прогноз банкира

Конец августа может прибавить активности валютному рынку. Спрос на доллары и евро со стороны бизнеса будет расти из-за подготовки к осенне-зимнему сезону, но это еще не означает резкого скачка курса. В то же время, есть факторы, которые могут повлиять на цены товаров и валютный рынок уже осенью.

О том, кто сейчас формирует спрос на валюту, что сдерживает падение гривны и чего ждать от курса в ближайшее время, рассказал банкир Глобус Банка Тарас Лесовой в новом видео для Finance.ua

Бизнес начинает активнее покупать валюту

В конце августа спрос на валюту может возрасти из-за вполне реальных потребностей экономики, а не из-за панических настроений.

Компании готовятся к осенне-зимнему сезону, поэтому увеличивают закупки горючего, энергоресурсов и другой импортной продукции. Для таких операций бизнесу нужна иностранная валюта, поэтому активность крупных импортеров на межбанковском рынке с 24 по 30 августа может усилиться.

Доверяйте свои деньги только надежным банкам. Предложения от лучших можно сравнить с помощью каталога на Finance.ua 💰

Дополнительный спрос могут создать топливные трейдеры. Часть компаний заранее формирует валютные запасы для будущих закупок, поскольку ситуация на мировом нефтяном рынке остается нестабильной.

В частности, новое обострение на Ближнем Востоке может повлиять на цены на нефть и условия контрактов. Поэтому бизнес пытается заранее снизить возможные валютные риски.

Однако, по оценке Тараса Лесового, рост спроса сам собой не означает значительного ослабления гривны.

Почему гривна может удержаться

Ключевую роль на валютном рынке продолжает играть Национальный банк. Регулятор компенсирует структурный дефицит валюты своими интервенциями, поддерживая баланс между спросом и предложением.

Это происходит в пределах режима управляемой гибкости. Он позволяет НБУ менять объемы своего присутствия на рынке в зависимости от ситуации и сдерживать чрезмерные курсовые колебания.

Читайте также Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Еще один фактор — учетная ставка НБУ, которая сейчас составляет 15,5%. Высокая доходность гривневых инструментов может удерживать спрос населения на иностранную валюту.

Проще говоря, если гривневые депозиты и другие инструменты дают привлекательный доход, части украинцев нет смысла спешить переводить все сбережения в доллары или евро.

Самый большой риск для цен — война

Впрочем, главная неопределенность для экономики в конце лета связана не только с валютным рынком.

Удары по складам, АЗС, производственным предприятиям и другой инфраструктуре создают дополнительные проблемы для бизнеса. Компаниям приходится менять логистику, искать новые места для хранения товаров, ремонтировать поврежденное оборудование и тратить больше средств на поддержку работы. В итоге часть этих издержек может перейти в цены для потребителей.

По прогнозу Тараса Лесового, по отдельным категориям товаров потенциальное удорожание может составить 5−7%. В то же время, резкого одновременного повышения цен на весь ассортимент не ожидается.

Бизнес, скорее всего, будет пересматривать цены постепенно, поэтому основной эффект может стать заметнее уже осенью.

Подробный прогноз курса доллара — в видео:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.