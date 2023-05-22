В ЕС назвали условие для снятия санкций с российских банков — Finance.ua

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В ЕС назвали условие для снятия санкций с российских банков

Фондовый рынок
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В ЕС назвали условие для снятия санкций с российских банков
В ЕС назвали условие для снятия санкций с российских банков
ЕС сможет рассматривать вопросы снятия санкций с российских банков и с Россельхозбанка, в частности, только после прекращения войны в Украине.
Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы Е С Петер Стано, сообщают «Известия», отметив при этом, что вторжение россии в Украину «усугубило и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности».
«Что касается де-факто российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами», — сказал Стано, отметив при этом, что санкции Брюсселя не затрагивают торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией между россией и третьими странами.
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Стано также подчеркнул, что беспрепятственным торговым потокам и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море мешают только боевые действия в Украине.
Напомним, в марте 2022 года стало известно о том, что Евросоюз отключает от SWIFT семь российских банков.
После аннексии Крыма и введения первых санкций в России начали создавать свой аналог SWIFT для внутреннего использования, очевидно, готовясь к новой волне санкций после планируемого нового вторжения в Украину. В 2022 году внутренний аналог SWIFT россияне начали использовать и для внешних связей, в том числе с Ираном.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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