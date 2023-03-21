В россии решили запретить SWIFT, от которого их уже отключили — Finance.ua
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В россии решили запретить SWIFT, от которого их уже отключили

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В России решили запретить финучреждениям пользоваться международной системой данных о денежных переводах SWIFT, от которой большинство российских банков и так были отключены в рамках западных санкций. Соответствующее распоряжение выдал Центробанк россии.
Решение вступит в силу с 1 октября. С этого момента банки страны будут обязаны использовать только российские сервисы и только российскую финансовую инфраструктуру для передачи финансовой информации при переводе средств в пределах территории россии.
Как говорят в Центробанке рф, это позволит обеспечить «надежность, бесперебойность и сохранность» обмена денежной информацией при проведении денежных операций.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против рф, среди которых было отключение российских банков от глобальной системы информирования о банковских платежах SWIFT.
Отключение российской банковской системы от SWIFT происходило в несколько этапов, в последний раз — в феврале. От системы отключены практически все крупные банки россии. В системе остаются только небольшие, в основном региональные банки.

Что такое SWIFT и как отключение от системы ударит по россии

По материалам:
УНІАН
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