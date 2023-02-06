Ограничение цен на нефть лишило рф $8 миллиардов доходов в январе — Finance.ua
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Ограничение цен на нефть лишило рф $8 миллиардов доходов в январе

Мир
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Ограничение цен на нефть лишило рф $8 миллиардов доходов в январе
Ограничение цен на нефть лишило рф $8 миллиардов доходов в январе
Введенный странами Большой семерки потолок цен на российскую нефть лишил рф 8 млрд долларов поступлений в январе.
Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, сообщает Reuters.
По его мнению, ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель достигло своих целей как для стабилизации нефтяных рынков, так и уменьшения доходов россии от экспорта нефти и газа.
Так, по данным агентства, нефтяные доходы россии, вероятно, упали почти на 30% в январе или примерно на 8 млрд долл. по сравнению с прошлым годом.
Ранее сообщалось, что ограничение Запада по ценам на российскую нефть стоит кремлю 160 млн евро (172 млн долларов) в день (около 5 млрд долл. в месяц).

Справка Finance.ua:

  • страны группы G7 объявили, что согласились с 5 декабря установить «потолок цен» на нефть, экспортируемую из рф морем, на уровне $60 за баррель;
  • ЕС и G7 договорились с 5 февраля ввести ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 на российский дизель и $45 на разные масла;
  • также страны-члены дали письменное обязательство о пересмотре граничной цены на сырую российскую нефть в марте. Сейчас цена составляет 60 долларов.
По материалам:
Економічна Правда
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