Нефть дешевеет из-за планов Трампа развязать торговые войны на нескольких фронтах — Finance.ua

Нефть дешевеет из-за планов Трампа развязать торговые войны на нескольких фронтах Сегодня 11:32 — Энергетика

Нефть дешевеет из-за планов Трампа развязать торговые войны на нескольких фронтах

Цены на нефть пошли вниз после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины для Китая, вызвав опасения по поводу торговых войн на нескольких фронтах. Ранее он заявил о планах ввести пошлины для Канады и Мексики.

Об этом сообщает Bloomberg

Brent упала почти до 79 долларов за баррель, в то время как West Texas Intermediate опустилась ниже 76 долларов. Трамп заявил, что рассматривает 10% тариф для Китая в ответ на поток фентанила из страны. Канада увеличила поток сырой нефти в США, чтобы обойти потенциальные пошлины.

Первый день Трампа в должности начался с масштабных указов, включая пересмотр энергетической политики США и угрозу введения тарифов для Канады и Мексики до 25%. Обе страны являются крупными экспортерами товаров в США, включая сырую нефть, перерабатываемую на американских НПЗ.

Канадские поставщики пытаются «вытеснить как можно больше объемов с рынка» до введения пошлин, сообщила компания Rystad Energy. Таможенные пошлины, которые, по словам Трампа, могут быть введены с 1 февраля, приведут к повышению цен на бензин для американских потребителей, предупредила Goldman Sachs Group Inc. в прошлом году.

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Нефть по-прежнему торгуется выше в этом году, чему способствовали широкие санкции США против россии, которые перевернули рынки физической нефти и танкеров. Трамп сказал, что он, вероятно, введет больше санкций против москвы, если владимир путин не сядет за стол переговоров по Украине.

«Внимание нефтяного рынка постепенно переключается с рисков российских санкций на вполне реальный риск эскалации торговой напряженности», — сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV в Сингапуре. Угроза пошлин также поддерживает доллар США, добавил он.

Цены на нефть

Напомним, Всемирный банк прогнозирует падение цен на сырьевые товары в 2025—2026 годах.

По данным Всемирного банка, цена на сырую нефть марки Brent в среднем составляла 80 долларов за баррель в 2024 году, что примерно на 3% ниже, чем годом ранее, но на 40% выше среднего показателя за 2015−2019 годы.

Согласно базовому сценарию, ожидается, что цены на сырую нефть марки Brent снизятся еще больше, к среднему значению 72 долларов за баррель в 2025 году и 71 доллара за баррель в 2026 году.

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Ожидается, что падение цен будет обусловлено ростом предложения среди не входящих в ОПЕК+ стран, в основном Бразилии, Канады, Гайаны и США, в сочетании с умеренным ростом мирового спроса на нефть из-за замедления потребления нефти в Китае и странах с развитой экономикой.

Украина с начала войны импортирует весь объем бензина, потому цены на АЗС в основном зависят от мировых цен на нефть.

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