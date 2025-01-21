Металлы дорожают на фоне сообщений, что Трамп откладывает введение пошлин в США — Finance.ua
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Металлы дорожают на фоне сообщений, что Трамп откладывает введение пошлин в США

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Металлы дорожают на фоне сообщений, что Трамп откладывает введение пошлин в США
Металлы дорожают на фоне сообщений, что Трамп откладывает введение пошлин в США
Цена на медь поднялась на 0,9% в день инаугурации Дональда Трампа, тогда как стоимость золота также выросла после заявлений, что новый президент США не планирует немедленно вводить жесткие тарифы.
Об этом Bloomberg.
Более слабый доллар способствует удешевлению металлов в валютном эквиваленте других стран. Премии на золото и медь на нью-йоркской бирже Comex также упали, что умерило тенденцию резкого роста цен на металлы в США, которая превышала уровень других мировых индикаторов из-за риска введения тарифов.
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Кроме того, инвесторы внимательно следят за ростом геополитической напряженности, возникшей после того, как Трамп перед своей инаугурацией высказал критику в адрес некоторых традиционных союзников, таких как Канада, Мексика и страны Европы. Такая ситуация может увеличить привлекательность золота как безопасного актива, но в то же время способствует укреплению доллара США, что создает препятствия для роста цен.
Стоимость спотового золота поднялась на 0,2%, достигнув отметки в $2 708,21 за унцию. В то же время серебро и платина также показали рост, тогда как палладий испытал снижение. На Лондонской бирже металлов медь завершила торги на уровне $9275 за метрическую тонну. Остальные металлы промышленного сектора также продемонстрировали рост цен.
По материалам:
forex.ua
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