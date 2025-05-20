россия будет добывать нефть еще в одной стране — Finance.ua

россия будет добывать нефть еще в одной стране Сегодня 04:34 — Энергетика

российская компания Интеко групп, включающая в себя предприятия, специализирующиеся на оказании услуг нефтесервиса, производстве нефтяного и газового оборудования, заключила договор с представителями Афганистана о добыче и переработке нефти.

Об этом пишет российское издание Коммерсантъ.

Специалисты компании уже провели геологоразведку в Афганистане и собираются приступить к буровым работам, говорится в материале со ссылкой на главу российского делового представительства в Афганистане Рустама Хабибуллина.

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Также параллельно на выбранной площадке начнутся работы по строительству НПЗ, — отмечается в публикации. — Место оборудовано необходимой инженерной коммуникацией".

Сообщается, что это первое подобное соглашение в этой стране.

Также россия предложила талибам построить в Афганистане железные дороги.

Вице-премьер россии Алексей Оверчук во время российско-афганского бизнес-форума заявил, что москва заинтересована в развитии железнодорожной сети в Афганистане с выходом в Индию и Пакистан. Экономическое обоснование проекта по строительству железнодорожной инфраструктуры в этой стране рф планирует создать до начала 2026 года.

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Он добавил, что российские автопроизводители заинтересованы в развитии сотрудничества с Афганистаном в рамках поставок грузовых и пассажирских транспортных средств.

Оверчук также сообщил, что Кабул направил москве перечень предложений по развитию сотрудничества в экономической сфере.

По его словам, россия и Афганистан, кроме логистики, могут сотрудничать в таких отраслях, как энергетика, транспортное машиностроение, горнорудная промышленность и сельское хозяйство.

НВ По материалам:

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