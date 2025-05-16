Апрель был рекордно низким по уровню доходов от экспорта нефти для рф — Власюк Сегодня 13:25

Апрель был рекордно низким по уровню доходов от экспорта нефти для рф — Власюк

По уровню доходов от экспорта нефти апрель этого года был рекордно низким для россии.

Об этом в телеэфире сообщил уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк.

«Апрель был рекордно низким по уровню доходов от экспорта нефти для рф. Они заработали около 13 миллиардов. Так мало они не зарабатывали с начала полномасштабного вторжения», — отметил он.

Отвечая на вопрос, может ли речь идти о снижении цены до уровня хотя бы 40 долларов (за баррель нефти — ред.), Власюк пояснил, что если говорить о ценовом потолке на нефть, то да.

«Дискуссия ведется… В принципе, уже в течение нескольких недель мировая цена на рынке вообще держится менее 60 долларов за баррель… Поэтому логично, и многие партнеры разделяют эту идею, что пора снижать и ценовой потолок на нефть. Посмотрим, какие могут быть приняты решения, учитывая, что председательствует в „Большой семерке“ Канада, которая является большим другом и партнером и заинтересована в принятии соответствующих решений… Есть основания надеяться на соответствующие решения», — сказал уполномоченный Президента.

Укрінформ По материалам:

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