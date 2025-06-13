Цены на нефть выросли до максимума с 2022 года после удара Израиля по Ирану — Finance.ua

Цены на нефть выросли до максимума с 2022 года после удара Израиля по Ирану Сегодня 10:14 — Энергетика

Цены на нефть выросли до максимума с 2022 года после удара Израиля по Ирану

В пятницу, 13 июня, цены на нефть подскочили более чем на $4 за баррель. Это произошло после сообщений об ударе Израиля по территории Ирана, что существенно обострило ситуацию на Ближнем Востоке и вызвало опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть на максимуме за пять месяцев

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на $4,60 (или 6,63%) до $73,96 за баррель. В течение торговой сессии цена достигала $78,50, самого высокого уровня с 27 января. Нефть марки WTI выросла на $4,99 (или 7,33%) до $73,03 за баррель, достигнув максимума $77,62, самого высокого уровня с 21 января.

Это самый большой дневной рост с 2022 года, когда из-за вторжения россии в Украину также произошел скачок энергоресурсов.

Что произошло

Израиль сообщил о начале операции против Ирана, заявив, что целью стали ядерные объекты, заводы по производству ракет и командиры вооруженных сил. По словам аналитиков, главный вопрос — ограничится ли Иран ответом по Израилю, или попытается расширить ответ, атаковав инфраструктуру во всем регионе.

«Если в ответ на эти действия Иран примет атаки на объекты за пределами Израиля, это может иметь серьезные последствия для энергетической безопасности», — отметила Хелима Крофт из RBC Capital.

Как реагируют рынки

Трейдеры в Сингапуре пока не берутся оценить, повлияет ли ситуация на поставки нефти с Ближнего Востока. Многое зависит от реакции Ирана и возможного участия США.

«Пока рано делать выводы, но рынок опасается возможной блокировки Ормузского пролива», — прокомментировал один из трейдеров.

Аналитик Barclays Амарприт Сингх отметил, что хотя фундаментальные показатели нефтяного рынка не изменились, конфликт может затронуть и другие ключевые страны-производители энергоносителей и нарушить маршруты доставки.

Что поставлено на карту

Через Ормузский пролив ежедневно транспортируется около 18−19 миллионов баррелей нефти и горючего. Это примерно пятая часть мирового потребления.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал Израилю «жесткий ответ», заявив, что в результате удара погибли несколько военных командиров. В США тем временем подчеркнули, что не участвовали в атаке и призвали Иран не нацеливаться на американские объекты в регионе.

Аналитики RBC также предполагают, что в случае ухудшения ситуации США могут обратиться к странам ОПЕК с призывом увеличить добычу, чтобы сдержать рост цен и снизить влияние на потребителей.

На фоне эскалации конфликта инвесторы стали переводить средства в защитные активы. Выросли цены на золото и швейцарский франк, а фондовые индексы в Азии пошли вниз, в том числе из-за падения фьючерсов на американские акции.

Справка Finance.ua:

в ночь на 13 июня Израиль нанес превентивный удар, нацеленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

операция получила название «Nation of Lions»;

в ответ на израильские удары Иран запустил более ста беспилотников в сторону территории Израиля;

президент США Дональд Трамп заявил, что он знал о намерении Израиля ударить по Ирану, но возразил, что Соединенные Штаты принимали в этом участие.

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