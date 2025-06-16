Як вплинуть наслідки конфлікту на Близькому Сході на ціни пального на українських АЗС — думка аналітика Сьогодні 21:33 — Енергетика

Як вплинуть наслідки конфлікту на Близькому Сході на ціни пального на українських АЗС — думка аналітика

Наслідки конфлікту на Близькому Сході у найближчі два тижні не мають помітно вплинути на ціни на пальне на українських АЗС.

На цьому в ефірі телемарафону наголосив аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко.

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«Наразі великі обсяги пального, закупленого по низьких цінах, рухаються до українського кордону. Тому великого стрибка цін через конфлікт на Близькому Сході я не очікую. Сподіваюсь, що ціна на енергоресурси у нас протримається на поточних значеннях принаймні два тижні, коли стане зрозуміло, наскільки довго відбуватимуться військові дії між Ізраїлем та Іраном», — сказав Сіренко.

Він зауважив, що помітного впливу на вартість енергоресурів в Україні не мало і нещодавнє глобальне падіння цін на них, яке сталося внаслідок політики, яку проводив американський президент Дональд Трамп.

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«Коли Трамп оголосив у квітні економічну війну багатьом країнам через податки, він „збив“ ціну на нафту з $73 до $60 за барель. Тобто приблизно на 15%. Тоді як на наших заправках у цей же період дизель подешевшав усього приблизно на 5%», — додав експерт.

Водночас активна фаза конфлікту на Близькому Сході, на переконання Сіренка, може зіграти на руку РФ, яка отримає можливість додаткового заробітку на експорті енергоносіїв, причому на тому ж самому їх обсягу.

«На жаль, це (зростання цін на нафту. — Ред.) сумна новина для нас, бо якраз від високих цін виграє наш ворог. Він отримує можливість додаткового заробітку на тих самих обсягах, які продовжує експортувати попри те, що його витіснили з європейського ринку і потроху витісняють з азійських ринків, але танкери тіньового флоту працюють. Тому будь-яке подорожчання в світі нафти і газу — це сигнал для нас ще більше залучати дипломатію для додаткових санкцій на росію», — зауважив експерт.

Укрінформ За матеріалами:

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