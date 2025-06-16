США не підтримують зниження цінової стелі на російську нафту — Вloomberg — Finance.ua
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США не підтримують зниження цінової стелі на російську нафту — Вloomberg

Енергетика
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США не підтримують зниження цінової стелі на російську нафту — Вloomberg
США не підтримують зниження цінової стелі на російську нафту — Вloomberg
США не мають наміру підтримувати зниження граничної ціни на російську нафту, попри сподівання європейських країн.
Про це повідомляє Вloomberg за посиланням на власні джерела.
За словами співрозмовників, остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа. Хоча надії на компроміс повністю не втрачено, наразі США залишаються на тій самій позиції, яку озвучували на зустрічі міністрів фінансів G7 на початку року.
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Європейський Союз і Велика Британія наполягають на зниженні стелі з $60 до $45 за барель. Це має скоротити доходи росії від нафти, оскільки це одне з головних джерел фінансування війни проти України.
Останні події на Близькому Сході вплинули на ринок: після авіаударів Ізраїлю по Ірану ціна нафти зросла більш ніж на 7%. Котирування на нафту марки West Texas Intermediate піднялися до $73 за барель, а це найбільший денний стрибок із березня 2022 року.
За даними джерел, Брюссель і Лондон розглядають можливість зниження стелі навіть без підтримки США. Проте деякі країни ЄС не готові діяти самостійно, а зростання цін на нафту ускладнює досягнення спільної позиції. Більшість російської нафти транспортується поблизу європейських вод, тому односторонній крок міг би мати певний ефект. Однак лише спільне рішення G7, із залученням американських механізмів контролю, могло б мати справді серйозний вплив.
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Нагадаємо, Європейська комісія 10 червня представила 18-й пакет санкцій проти росії. Його основні цілі — російський енергетичний сектор, банки, а також експорт товарів, які можуть використовуватись для виробництва зброї. Зокрема, Єврокомісія пропонує знизити цінову стелю на російську нафту із 60 до 45 доларів за барель.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що США має запровадити додаткові санкції проти росії. Зокрема, йдеться про зниження граничної ціни на російську нафту до 30 доларів за барель.
За матеріалами:
Finance.ua
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