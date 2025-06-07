ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти в липні — Finance.ua

ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти в липні Вчора 07:01 — Енергетика

ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти в липні

ОПЕК+ домовилася про збільшення видобутку нафти в липні на 411 тис. барелів на добу (б/д), як і в травні та червні, група найбільших у світі нафтовидобувників продовжує відновлювати постачання швидше, ніж планувалося раніше.

Про це повідомляє Reuters.

Деталі

Вісім країн ОПЕК+ з травня збільшують видобуток швидше, ніж було заплановано, незважаючи на те, що додаткова пропозиція тисне на ціни.

Стратегія лідерів групи, Саудівської Аравії та росії, частково спрямована на покарання союзників, які перевищують обсяги видобутку, та на відновлення частки ринку.

У заяві, опублікованій після зустрічі, ОПЕК+ назвала «стабільні глобальні економічні перспективи та поточні здорові фундаментальні показники ринку, що відображаються в низьких запасах нафти», як причину для збільшення видобутку в липні.

Хоча вісім країн блоку збільшують пропозицію, деяких просять стримати це збільшення, щоб компенсувати надмірне виробництво в минулі місяці.

Читайте також ОПЕК+ тягне ціни на нафту донизу

Казахстан у четвер заявив, що не буде скорочувати видобуток, що викликало спекуляції про те, що ОПЕК+ може піти на підвищення у липні, яке перевищить 411 000 барелів на добу.

Ціни на нафту впали до чотирирічного мінімуму в квітні, опустившись нижче 60 доларів за барель після того, як ОПЕК+ заявила про потрійне збільшення видобутку в травні, а тарифи президента США Дональда Трампа викликали занепокоєння щодо слабкості світової економіки.

borgexpert За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.