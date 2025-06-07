ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти в липні — Finance.ua
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ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти в липні

Енергетика
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ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти в липні
ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти в липні
ОПЕК+ домовилася про збільшення видобутку нафти в липні на 411 тис. барелів на добу (б/д), як і в травні та червні, група найбільших у світі нафтовидобувників продовжує відновлювати постачання швидше, ніж планувалося раніше.
Про це повідомляє Reuters.

Деталі

Вісім країн ОПЕК+ з травня збільшують видобуток швидше, ніж було заплановано, незважаючи на те, що додаткова пропозиція тисне на ціни.
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Стратегія лідерів групи, Саудівської Аравії та росії, частково спрямована на покарання союзників, які перевищують обсяги видобутку, та на відновлення частки ринку.
У заяві, опублікованій після зустрічі, ОПЕК+ назвала «стабільні глобальні економічні перспективи та поточні здорові фундаментальні показники ринку, що відображаються в низьких запасах нафти», як причину для збільшення видобутку в липні.
Хоча вісім країн блоку збільшують пропозицію, деяких просять стримати це збільшення, щоб компенсувати надмірне виробництво в минулі місяці.
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Казахстан у четвер заявив, що не буде скорочувати видобуток, що викликало спекуляції про те, що ОПЕК+ може піти на підвищення у липні, яке перевищить 411 000 барелів на добу.
Ціни на нафту впали до чотирирічного мінімуму в квітні, опустившись нижче 60 доларів за барель після того, як ОПЕК+ заявила про потрійне збільшення видобутку в травні, а тарифи президента США Дональда Трампа викликали занепокоєння щодо слабкості світової економіки.
За матеріалами:
borgexpert
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