ОПЕК+ тягне ціни на нафту донизу — Finance.ua

ОПЕК+ тягне ціни на нафту донизу Вчора 21:22 — Енергетика

ОПЕК+ тягне ціни на нафту донизу

У вівторок, 27 травня, ціни на нафту знизилися тлі зростаючих очікувань того, що ОПЕК+ знову збільшить видобуток «чорного золота», повідомляє Reuters

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 24 центи, до 64,50 доларів за барель, в той час як американська нафта марки WTI подешевшала на 29 центів, до 61,24 долара за барель.

Видання очікує, що ОПЕК+ на найближчій зустрічі затвердить чергове збільшення видобутку нафти на 411 тисяч барелів на добу. Група, ймовірно, остаточно визначиться з квотами на видобуток на міністерській зустрічі 28 травня в режимі онлайн.

Водночас, віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що картель ще не обговорював збільшення видобутку нафти.

Журналісти нагадують, що члени ОПЕК+ вже двічі поспіль збільшували виробництво нафти. Це мало б призвести до суттєвого здешевлення «чорного золота».

Разом з тим, рішення президента США Дональда Трампа продовжити торговельні переговори з Європейським Союзом до 9 липня стримало ціни на нафту від суттєвого зниження.

Аналітики пояснюють, що «митна війна» між ЄС та США, могла б призвести до зменшення світового попиту на паливо і, відповідно, здешевлення нафти.

УНІАН За матеріалами:

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