Казахстан відмовився скорочувати видобуток нафти, попри квоти ОПЕК+ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Казахстан відмовився скорочувати видобуток нафти, попри квоти ОПЕК+

Енергетика
205
Казахстан відмовився скорочувати видобуток нафти, попри квоти ОПЕК+
Казахстан відмовився скорочувати видобуток нафти, попри квоти ОПЕК+
Казахстан заявив, що не готовий зменшувати видобуток нафти, попри домовленості в межах ОПЕК+. Ба більше — країна сподівається навіть перевищити заплановані обсяги в другій половині року.
Про це пише Bloomberg.
Міністр енергетики Казахстану Єрлан Аккенженов пояснив, що держава не може змусити зменшити видобуток на тих родовищах, які розробляють міжнародні консорціуми. А це понад 70% загального обсягу. Йдеться про такі великі проєкти, як Тенгіз, Кашаган і Карачаганак. Також, за його словами, немає реальної можливості зменшити видобуток і на старіших родовищах, які контролює держкомпанія «КазМунайГаз».
Читайте також
«Ми не можемо юридично втручатися у видобуток міжнародних компаній», — сказав міністр журналістам в Астані.
Заява прозвучала лише за два дні до чергової зустрічі ОПЕК+, на якій обговорюватимуть рівень видобутку на липень. Bloomberg зазначає, що коментарі Казахстану можуть ще більше загострити напруження в середині альянсу.
Саудівська Аравія, ключовий гравець ОПЕК, останніми місяцями наполягала на дотриманні квот і вже погодила з партнерами кілька підвищень видобутку, які, за словами деяких делегатів, мали також покарати країни, які порушують правила — зокрема Казахстан.
Читайте також
Очікується, що в суботу країни-члени ОПЕК+ проведуть відеоконференцію, де можуть погодити чергове збільшення видобутку — цього разу на 411 тисяч барелів на день.
Згідно з даними секретаріату ОПЕК, у квітні Казахстан видобував 1,823 мільйона барелів на день, перевищивши узгоджений ліміт приблизно на 400 000 барелів на день.
За словами джерел, обізнаних з поставками, його експорт у червні залишиться близьким до рекордних рівнів.
Читайте також
Країна планує видобути 96 млн тонн нафти цього року, але міністр енергетики каже, що сподівається перевищити цю цифру.
Можливість виходу Казахстану з альянсу, як і деяких інших членів, є «складним питанням», але не найімовірнішим результатом, за даними Energy Aspects Ltd.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems