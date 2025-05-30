Казахстан відмовився скорочувати видобуток нафти, попри квоти ОПЕК+ — Finance.ua

Казахстан відмовився скорочувати видобуток нафти, попри квоти ОПЕК+ Сьогодні 06:38 — Енергетика

Казахстан відмовився скорочувати видобуток нафти, попри квоти ОПЕК+

Казахстан заявив, що не готовий зменшувати видобуток нафти, попри домовленості в межах ОПЕК+. Ба більше — країна сподівається навіть перевищити заплановані обсяги в другій половині року.

Про це пише Bloomberg.

Міністр енергетики Казахстану Єрлан Аккенженов пояснив, що держава не може змусити зменшити видобуток на тих родовищах, які розробляють міжнародні консорціуми. А це понад 70% загального обсягу. Йдеться про такі великі проєкти, як Тенгіз, Кашаган і Карачаганак. Також, за його словами, немає реальної можливості зменшити видобуток і на старіших родовищах, які контролює держкомпанія «КазМунайГаз».

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«Ми не можемо юридично втручатися у видобуток міжнародних компаній», — сказав міністр журналістам в Астані.

Заява прозвучала лише за два дні до чергової зустрічі ОПЕК+, на якій обговорюватимуть рівень видобутку на липень. Bloomberg зазначає, що коментарі Казахстану можуть ще більше загострити напруження в середині альянсу.

Саудівська Аравія, ключовий гравець ОПЕК, останніми місяцями наполягала на дотриманні квот і вже погодила з партнерами кілька підвищень видобутку, які, за словами деяких делегатів, мали також покарати країни, які порушують правила — зокрема Казахстан.

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Очікується, що в суботу країни-члени ОПЕК+ проведуть відеоконференцію, де можуть погодити чергове збільшення видобутку — цього разу на 411 тисяч барелів на день.

Згідно з даними секретаріату ОПЕК, у квітні Казахстан видобував 1,823 мільйона барелів на день, перевищивши узгоджений ліміт приблизно на 400 000 барелів на день.

За словами джерел, обізнаних з поставками, його експорт у червні залишиться близьким до рекордних рівнів.

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Країна планує видобути 96 млн тонн нафти цього року, але міністр енергетики каже, що сподівається перевищити цю цифру.

Можливість виходу Казахстану з альянсу, як і деяких інших членів, є «складним питанням», але не найімовірнішим результатом, за даними Energy Aspects Ltd.

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