ОПЕК знижує прогноз попиту на нафту через торговельну війну — Finance.ua

ОПЕК знижує прогноз попиту на нафту через торговельну війну Сьогодні 07:48 — Енергетика

ОПЕК знижує прогноз попиту на нафту через торговельну війну

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знижує прогнози зростання глобального попиту на нафту в 2025—2026 роках, оскільки мита президента США Дональда Трампа негативно вплинуть на споживання енергоносіїв.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ОПЕК прогнозує, що у 2025 і 2026 роках попит на нафту становитиме приблизно 100 000 барелів на день, при цьому щорічне зростання становитиме 1,3 мільйона барелів, або приблизно 1%.

Лідер ОПЕК Саудівська Аравія несподівано використала падіння нафтового ринку, прискоривши заплановане збільшення видобутку.

Крім того, Казахстан, незважаючи на те, що вів переговори з міжнародними нафтовими компаніями щодо обмеження поставок, знову збільшив видобуток. Минулого місяця видобуток зріс на 37 000 барелів на добу в середньому до 1,852 млн барелів на добу. Це на 422 000 барелів на день більше, ніж рівень, який він зобов’язався викачувати, перевищивши свою квоту.

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