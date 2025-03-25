ОПЕК+ збільшуватиме видобуток нафти ще два місяці — Reuters — Finance.ua
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ОПЕК+ збільшуватиме видобуток нафти ще два місяці — Reuters

Енергетика
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ОПЕК+, ймовірно, дотримуватиметься свого плану щодо збільшення видобутку нафти другий місяць поспіль у травні.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
ОПЕК+ - це група, до якої входять країни ОПЕК і союзні виробники на чолі з росією, яка видобуває понад 40% світової нафти.
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У травні група планує збільшити видобуток на 135 000 барелів на добу. Це буде друге щомісячне збільшення в рамках плану скорочення видобутку на мільйони барелів на добу, яке група планує здійснити з 2022 року.
Група найбільших країн — виробників нафти намагається підвищити видобуток для членів, які дисципліновано виконували свої зобовʼязання, одночасно чинячи тиск на інших, які перевищили видобуток.
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Сім членів ОПЕК+ здійснюватимуть додаткові щомісячні скорочення видобутку з березня цього року до червня 2026 року для компенсації попереднього видобутку вище узгоджених рівнів.
Раніше цього місяця віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що ОПЕК+ може скасувати рішення про збільшення видобутку після квітня, якщо на ринку виникнуть дисбаланси.
За матеріалами:
Економічна Правда
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