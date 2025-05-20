росія видобуватиме нафту ще в одній країні — Finance.ua

росія видобуватиме нафту ще в одній країні
російська компанія Інтеко груп, що включає в себе підприємства, які спеціалізуються на наданні послуг нафтосервісу, виробництві нафтового і газового обладнання, уклала договір з представниками Афганістану про видобуток і переробку нафти.
Про це пише російськи видання Комерсант.
Фахівці компанії вже провели геологорозвідку в Афганістані та збираються розпочати бурові роботи, йдеться у матеріалі з посиланням на главу російського ділового представництва в Афганістані Рустама Хабібулліна.
«Також паралельно на обраному майданчику почнуться роботи з будівництва НПЗ, — зазначається в публікації. — Місце обладнане необхідною інженерною комунікацією».
Повідомляється, що це перша подібна угода в цій країні.
Також росія запропонувала талібам побудувати в Афганістані залізниці.
Віцепрем’єр рф Олексій Оверчук під час російсько-афганського бізнес-форуму заявив, що москва зацікавлена в розвитку залізничної мережі в Афганістані з виходом в Індію і Пакистан. Економічне обґрунтування проєкту з будівництва залізничної інфраструктури в цій країні рф планує розробити до початку 2026 року.
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Він додав, що російські автовиробники зацікавлені в розвитку співпраці з Афганістаном в рамках поставок вантажних і пасажирських транспортних засобів.
Оверчук також повідомив, що Кабул надіслав москві перелік пропозицій щодо розвитку співробітництва в економічній сфері.
За його словами, росія і Афганістан крім логістики можуть співпрацювати в таких галузях, як енергетика, транспортне машинобудування, гірничорудна промисловість і сільське господарство.
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