Зростання реального ВВП України за I квартал 2025 року склало 0,9% — Finance.ua
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Зростання реального ВВП України за I квартал 2025 року склало 0,9%

Казна та Політика
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Зростання реального ВВП України за I квартал 2025 року склало 0,9%
Зростання реального ВВП України за I квартал 2025 року склало 0,9%
У першому кварталі 2025 року номінальний валовий внутрішній продукт України досяг ₴1,9 трлн.
За даними Державної служби статистики, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року реальний ВВП збільшився лише на 0,9%.
Це свідчить про збереження низьких темпів економічного зростання у країні.
Аналітики інвестиційної компанії ICU оновили свої оцінки щодо динаміки економіки на 2025 рік, знизивши прогноз зростання ВВП до 2,5%.
Однією з основних причин такого перегляду став гірший, ніж очікувалося, врожай сільськогосподарських культур. Також у звіті зазначається, що можливості для відновлення економіки залишатимуться обмеженими через дефіцит робочої сили та капіталу.
За матеріалами:
agroreview.com
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