Когда можно ожидать роста ВВП — ответ Нацбанка
НБУ прогнозирует экономический рост Украины на 3−3,5% ВВП в 2026—2027 годах при условии улучшения ситуации безопасности.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет УНН.
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Что этому будет способствовать
Прогнозы базируются на частных инвестициях, потреблении и уменьшении оборонных расходов, а также ускорении восстановления экономики.
Мы говорили о положительных рисках для экономической активности. В первую очередь они лежат в плоскости потенциального улучшения ситуации безопасности и более быстрой нормализации условий для функционирования экономики. В таком случае в 2026—2027 годах экономический рост может ускориться и быть в пределах 3−3,5% ВВП.
— отметил Николайчук.
За счет финансовых ресурсов и условий для бизнеса можно достичь ускорения восстановления украинской экономики.
«Также мы предусматриваем такой положительный риск, как ускорение масштабных проектов восстановления украинской экономики. Для этого нужны как финансовые ресурсы, так и соответствующие условия для бизнеса. Что касается финансовых ресурсов, то мы со своей стороны прилагаем все усилия для того, чтобы максимально их приблизить, получить от международных партнеров» — сказал он.
Справка Finance.ua:
- Война остается основным вызовом для экономики Украины. Как отмечается в отчете Нацбанка, российская агрессия и дальше наносит серьезный ущерб экономическому потенциалу страны — из-за потерь людей, территорий и производственных мощностей. Темпы восстановления экономики будут зависеть от продолжительности боевых действий и уровня безопасности.
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