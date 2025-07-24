Когда можно ожидать роста ВВП — ответ Нацбанка 24.07.2025, 16:45 — Казна и Политика

Когда можно ожидать роста ВВП — ответ Нацбанка

НБУ прогнозирует экономический рост Украины на 3−3,5% ВВП в 2026—2027 годах при условии улучшения ситуации безопасности.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет УНН.

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Что этому будет способствовать

Прогнозы базируются на частных инвестициях, потреблении и уменьшении оборонных расходов, а также ускорении восстановления экономики.

Мы говорили о положительных рисках для экономической активности. В первую очередь они лежат в плоскости потенциального улучшения ситуации безопасности и более быстрой нормализации условий для функционирования экономики. В таком случае в 2026—2027 годах экономический рост может ускориться и быть в пределах 3−3,5% ВВП. — отметил Николайчук.

За счет финансовых ресурсов и условий для бизнеса можно достичь ускорения восстановления украинской экономики.

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«Также мы предусматриваем такой положительный риск, как ускорение масштабных проектов восстановления украинской экономики. Для этого нужны как финансовые ресурсы, так и соответствующие условия для бизнеса. Что касается финансовых ресурсов, то мы со своей стороны прилагаем все усилия для того, чтобы максимально их приблизить, получить от международных партнеров» — сказал он.

Справка Finance.ua:

Война остается основным вызовом для экономики Украины. Как отмечается в отчете Нацбанка, российская агрессия и дальше наносит серьезный ущерб экономическому потенциалу страны — из-за потерь людей, территорий и производственных мощностей. Темпы восстановления экономики будут зависеть от продолжительности боевых действий и уровня безопасности.

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