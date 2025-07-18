Рост реального ВВП Украины за I квартал 2025 года составил 0,9% — Finance.ua

Рост реального ВВП Украины за I квартал 2025 года составил 0,9% Сегодня 12:13 — Казна и Политика

Рост реального ВВП Украины за I квартал 2025 года составил 0,9%

В первом квартале 2025 года номинальный валовой внутренний продукт Украины достиг ₴1,9 трлн.

По данным Государственной службы статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальный ВВП увеличился всего на 0,9%.

Это свидетельствует о сохранении низких темпов экономического роста в стране.

Аналитики инвестиционной компании ICU обновили свои оценки по динамике экономики на 2025 год, снизив прогноз роста ВВП до 2,5%.

Одной из основных причин такого пересмотра стал худший, чем ожидалось урожай сельскохозяйственных культур. Также в отчете отмечается, что возможности восстановления экономики будут оставаться ограниченными из-за дефицита рабочей силы и капитала.

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