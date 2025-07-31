В Киеве из-за ударов рф повреждена железная дорога — Finance.ua
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В Киеве из-за ударов рф повреждена железная дорога

Казна и Политика
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В ночь на 31 июля рф ударила по Киеву дронами и ракетами. В результате обстрела пострадала железнодорожная инфраструктура в одном из районов.
Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.
«В связи с ночными вражескими обстрелами столицы есть повреждения железнодорожной инфраструктуры в одном из районов города. Движение на этом участке временно осуществляется тепловозами», — говорится в сообщении.
По данным Укрзализныци, никто из пассажиров и работников не пострадал. Сейчас на месте работают все необходимые службы, и уже около 9:00 ожидается полное возобновление движения.
Поезда дальнего следования курсируют по графику. Возможны лишь незначительные задержки электричек Kyiv City Express в направлении Святошина до станции Киев-Пассажирский.
По материалам:
Finance.ua
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