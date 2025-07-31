Депутаты предлагают осовременить правила увольнения работников — Finance.ua

Депутаты предлагают осовременить правила увольнения работников Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Депутаты предлагают осовременить правила увольнения работников

В Украине народные депутаты намерены усовершенствовать трудовое законодательство. Речь идет об инициативе, призванной усилить защиту прав работников в случае угрозы увольнения. Соответствующие изменения прописаны в законопроекте № 13380 , зарегистрированном в Верховной Раде.

Об этом пишут Новости. Live.

Речь идет о проекте закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по урегулированию вопроса дополнительной защиты работников в случае их увольнения». Согласно ему, работники получат дополнительные гарантии в случае угрозы увольнения с должности.

Соответствующий законопроект уже передали на проработку в Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов.

Документ предлагает внести изменения в Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ), дополнив ст. 49−2 новыми нормами.

Действующее законодательство содержит некоторые механизмы защиты работников в случае угрозы увольнения. В частности, работодатели обязаны:

предупреждать не позднее чем за два месяца до момента увольнения;

учесть преимущественное право оставления в должности;

предлагать другие имеющиеся должности.

Однако, как отмечают авторы инициативы, работодатели не всегда выполняют соответствующие положения в полном объеме.

В этой связи предлагают установить обязанность на регулярной основе — с даты предупреждения до даты увольнения — информировать работников обо всех имеющихся вакансиях, соответствующих квалификации.

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При этом такое требование должно применяться даже в ситуациях, когда работник сам подал заявление о сокращении срока предупреждения.

Также предлагают предоставить работодателям право на увольнение в случае систематического неисполнения работниками без уважительных причин обязанностей, возложенных на них нормами трудового распорядка, если до этого неоднократно применялись дисциплинарные взыскания.

В случае принятия закона он вступит в силу со следующего дня после официального опубликования на правительственных ресурсах.

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Увольнение работников по инициативе работодателя регулируется Кодексом законов о труде и может происходить по разным причинам, связанным как с объективными обстоятельствами, так и по вине сотрудников. В частности, среди объективных оснований:

изменения в организации производства и труда в случае ликвидации, реорганизации, банкротства, перепрофилирования, сокращения численности или штата работников на предприятии;

непрохождения аттестации в случае, если работник не смог подтвердить свою квалификацию.

Работодатели обязаны издавать приказы об увольнении:

в случае сокращения штата, работники должны быть письменно уведомлены об увольнении не позднее чем за два месяца;

работникам должна быть выплачена зарплата за фактически отработанный период времени, а также компенсация за неиспользованное время отпуска;

в некоторых случаях, предусмотренных законом, должно быть выплачено выходное пособие.

В период военного положения увольнение работников может иметь определенные особенности. Так, работодатели могут увольнять работников во время временной нетрудоспособности или отпуска, однако не в случае отпуска по беременности и родам.

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