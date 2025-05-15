Что следует учесть при выплате окончательного расчета уволенному сотруднику — объяснение Гоструда — Finance.ua
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Что следует учесть при выплате окончательного расчета уволенному сотруднику — объяснение Гоструда

Казна и Политика
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Что следует учесть при выплате окончательного расчета уволенному сотруднику — объяснение Гоструда
Что следует учесть при выплате окончательного расчета уволенному сотруднику — объяснение Гоструда
Что следует учесть при выплате окончательного расчета уволенному работнику. Об этом пишет Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы.
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Когда работник увольняется, все суммы, причитающиеся ему от предприятия, учреждения, организации, выплачиваются именно в день увольнения.
Это требование статьи 116 Кодекса законов о труде Украины, напомнили должностные лица Гоструда.
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Они обратили внимание и на другую норму упомянутой статьи: о суммах, начисленных и выплаченных работнику при увольнении, с указанием отдельно каждого вида выплаты (основная и дополнительная заработная плата, поощрительные и компенсационные выплаты, другие выплаты, на которые работник имеет право согласно условиям трудового договора и в соответствии с законодательством, в частности, в день их выплаты.
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Ранее Государственная служба по вопросам труда объяснила, можно ли требовать от работника взять отпуск за свой счет.
Право на отпуска имеют работники, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отрасли, а также работают по трудовому договору у физического лица.
Законом Украины «Об отпусках» предусмотрено предоставление двух видов отпусков без сохранения заработной платы: отпусков, предоставляемых работникам в силу субъективного права, принадлежащего им по закону, то есть в обязательном порядке, и отпусков по согласованию сторон (работодателя и работника).
Также в Гоструде объяснили, что делать с сотрудниками, которые не могут выйти на работу и не могут выполнять ее дистанционно
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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