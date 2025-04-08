У Держпраці пояснили, що робити з працівниками, які не можуть вийти на роботу і не можуть виконувати її дистанційно — Finance.ua

У Держпраці пояснили, що робити з працівниками, які не можуть вийти на роботу і не можуть виконувати її дистанційно Сьогодні 19:44 — Казна та Політика

У Держпраці пояснили, що робити з працівниками, які не можуть вийти на роботу і не можуть виконувати її дистанційно

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, що робити з працівниками, які не можуть вийти на роботу і не можуть виконувати її дистанційно.

У разі можливості доцільно надати працівникам оплачувані відпустки (щорічні, соціальні), а також відпустки без збереження заробітної плати, що надаються в обов’язковому порядку та відпустки без збереження заробітної плати, що надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством (ст. ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки»).

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» протягом періоду дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки» або трудовий договір може бути призупинений (ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

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