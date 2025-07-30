Зеленский подписал закон о применении санкций к «теневому» флоту — Finance.ua

Зеленский подписал закон о применении санкций к «теневому» флоту Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о применении санкций в отношении судов, которые транспортируют, в частности, российскую нефть и нефтепродукты.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной Рады.

Закон, подписанный Зеленским, предусматривает наложение санкций на морские и воздушные суда, транспортирующие нефть и нефтепродукты, перевозящие оружие и военных.

Читайте также В россии заявили об «иммунитете» к международным санкциям

По данным ВР, документ вносит изменения в Закон Украины «О санкциях» относительно применения санкций в отношении судов и воздушных судов, деятельность которых создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Службе безопасности Украины и разведке поставлена задача устанавливать факты использования таких судов. Кроме того, в Государственный реестр санкций должна вноситься информация по всем субъектам, а также судам и воздушным судам, в отношении которых применены санкции.

Читайте также Рада поддержала законопроект, который позволит налагать санкции на теневой флот рф

Напомним, 18 июля послы Европейского Союза утвердили новый 18-й пакет санкций против россии. Официально он должен быть принят на заседании Совета ЕС по общим делам. Под ограничения попали 105 кораблей теневого флота россиян, ограничен доступ российских банков к финансированию.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.