Зеленский подписал закон о применении санкций к «теневому» флоту — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о применении санкций к «теневому» флоту

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о применении санкций в отношении судов, которые транспортируют, в частности, российскую нефть и нефтепродукты.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной Рады.
Закон, подписанный Зеленским, предусматривает наложение санкций на морские и воздушные суда, транспортирующие нефть и нефтепродукты, перевозящие оружие и военных.
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По данным ВР, документ вносит изменения в Закон Украины «О санкциях» относительно применения санкций в отношении судов и воздушных судов, деятельность которых создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Службе безопасности Украины и разведке поставлена задача устанавливать факты использования таких судов. Кроме того, в Государственный реестр санкций должна вноситься информация по всем субъектам, а также судам и воздушным судам, в отношении которых применены санкции.
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Напомним, 18 июля послы Европейского Союза утвердили новый 18-й пакет санкций против россии. Официально он должен быть принят на заседании Совета ЕС по общим делам. Под ограничения попали 105 кораблей теневого флота россиян, ограничен доступ российских банков к финансированию.
По материалам:
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